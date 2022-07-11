التقارير أشارت إلى أنّ الناديين الإيطاليين وضعا فقير ضمن قائمة الأسماء التي يريدان التعاقد معها، مضيفةً أنّ النادي الأندلسي قد حدد مبلغ خمسة وثلاثين مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه الفرنسي والذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق في الدوري الإسباني.

