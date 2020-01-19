ورفع النادي البرتغالي سعر قائده إلى نحو ثمانية وثمانين ونصف المليون دولار، أي بزيادة بنحو عشرة ملايين عن السعر الذي كان حدده النادي في بداية سوق الانتقالات. وعرض مانشستر يونايتد ثمنا إجماليا للاعب يبلغ ثمانية وسبعين مليون دولار، منها ستة وخمسون مليون ثمنا لدى إكمال التعاقد، مع إضافة اثنين وعشرين مليون كإضافات يحصل عليها النادي البرتغالي بحسب إنجازات اللاعب في أولد ترافورد، وهو ما يرفضه سبورتينغ، الأمر الذي جمد المفاوضات بين الطرفين.