مصادر إعلامية: النصر السعودي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل beIN SPORTS December 30, 2022 19:13 0:35 دقيقة أكدت مصادر إعلامية بأن النصر السعودي قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأشارت ذات المصادر بأن كريستيانو رونالدو قد وقع على عقد يمتد لموسمين ونصف مع النصر السعودي. تقارير إخبارية ميركاتو كريستيانو رونالدو النصر السعودي -آخر الفيديوهات 0:18 دقيقة كريستيانو رونالدو ينضم رسمياً إلى النصر السعودي 0:35 دقيقة مصادر إعلامية: النصر السعودي يضم كريستيانو رونالدو 0:33 دقيقة الاتحاد القطري يقرر عدم تمديد عقد فيليكس سانتشيث 0:40 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تعلن الحداد 0:32 دقيقة فيفا: تنكيس الأعلام حداداً على وفاة بيليه 1:53 دقيقة تيافو يقود الولايات المتحدة للفوز على التشيك 5:07 دقيقة أبرز ما تناولته الصحافة العالمية حول رحيل بيليه 4:13 دقيقة وفاة بيليه: آخر الأنباء وردود الأفعال من ساوباولو 2:33 دقيقة زعماء العالم ينعون بيليه برسائل مؤثرة 0:39 دقيقة إيقاف 11 لاعباً بعد المشاجرة بين بيستونز وماجيك