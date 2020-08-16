وأكدّ أيضاً مراسلنا في برشلونة أشرف بن عياد في حسابه الرسمي عبر تويتر أنّ برشلونة يصر على عدم تلقيه أي قرار أو رغبة في الرحيل من قبل ميسي.

برشلونة يصر على انه لم يتلق أي قرار أو رغبة في الرحيل من قبل ميسي — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) August 16, 2020



من جهتها أكدت الصحيفة الكاتالونية إلموندو ديبورتيفو أنّ مصادرها من داخل برشلونة تنفي أن يكون الأرجنتيني تقدم بطلب يشير إلى رغبته في الرحيل، إذ تؤكد مصادرها عدم اتصال ميسي بشكل مباشر مع أي مسؤول كبير من أصحاب القرار وخاصة الرئيس بارتوميو.

أفادت تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد مغادرة برشلونة في أقرب وقت ممكن وقبل انتظار انتهاء عقده مع البلوغرانا.

مارسيلو أثار الجدل



وفجّر الصحفي مارسيلو بيتشلر الذي كان من أوائل من أكّد انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مفاجأة من العيار الثقيل بنشره خبر رغبة ميسي في الرحيل "الآن".

ونقل مارسيلو عن مصدر له داخل النادي الكاتالوني أنّ ميسي أوضح رغبته في الخروج بسبب عدم قناعته بمشروع برشلونة الجديد.

وتدور الكثير من الشائعات القادمة من برشلونة حالياً إذ تتناقل وسائل الإعلام رغبة بارتوميو رئيس النادي في إقالة كيكي سيتين مدرب الفريق الأول والتخلي عن العديد من اللاعبين البارزين وعلى رأسهم سواريز.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أنّ الهولندي كومان هو الأقرب لتدريب برشلونة بعد الخسارة القاسية التي لحقت بالفريق الكاتالوني أمام بايرن ميونيخ الألماني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفشل برشلونة في الفوز بلقب السوبر الإسباني أو الوصول إلى نهائي الكأس كما حلّ ثانياً في الدوري الإسباني.

وينتهي عقد ميسي في صيف 2021 وتردّد اسمه مؤخراً للانتقال إلى إنتر الإيطالي أو مانشستر سيتي الإنكليزي.