مستقبل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس يتحول إلى لغز من قبل beIN SPORTS August 26, 2021 00:05 1:52 دقيقة تحوّل مستقبلُ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدوإلى لغز، يزداد غموضاً كلما اقتربت فترةُ الانتقالات الصيفية الحالية من نهايتِها. تقارير إخبارية ميركاتو كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة مستقبل كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس يتحول إلى لغز 4:02 دقيقة سيناريو مجنون يقود شاختار للعبور من محطة موناكو 0:30 دقيقة كيفية مشاهدة البث المباشر لقرعة "مجموعات" الأبطال؟ 4:49 دقيقة أرسنال يستعرض بسداسية أمام وست بروميتش 0:34 دقيقة روغليتش يفوز بالمرحلة 11 من طواف إسبانيا 2:43 دقيقة ردود فعل متباينة على خلفية قرار الأندية الإنكليزية 0:58 دقيقة الـ"كاف" يطالب باستثناء من أجل اللاعبين الأفارقة 1:46 دقيقة إنفانتينو يبعث برسالة لرئيس وزراء بريطانيا 0:40 دقيقة إشبيلية يقدم مهاجمه الجديد رافا مير 0:59 دقيقة باريس سان جيرمان رفض عرضاً من ريال مدريد