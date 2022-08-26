وأكدت المصادر أن انضمام النجم البرتغالي مرتبط ببيع اللاعب فيكتور أوسيمين إلى مانشستر يونايتد بـ140ليون يورو، لكن التقاريرَ الصحفية الإيطالية أشارت إلى إمكانية تعثر صفقة انتداب كريستيانو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لأن أوسيمين غير مقتنع بفكرة الانضمام لمانشستر بسبب رغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

