وانتقل ميليك إلى نادي الجنوب الفرنسي، قادماً من نابولي بعقد إعارة يمتد لثمانية عشر شهراً مع إمكانية الشراء، وقالت وسائل إعلام فرنسية إنّ الصفقة كلفت خزينة مرسيليا ثمانية ملايين يورو، إضافة إلى أربعة ملايين كحوافز.

