وكان مصدر مقرب من النادي الجنوبي أكد الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن بالوتيلي (28 عاماً) سيتوجه الأربعاء إلى مركز التدريب التابع للنادي من أجل الخضوع للفحص الطبي قبل توقيع العقد والتقديم الرسمي.

ولن يكون بإمكان "سوبر ماريو" وهو لقب بالوتيلي بدء مشواره مع مرسيليا اعتباراً من يوم الجمعة في المباراة ضد ليل في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري وذلك لعدم اكتمال لياقته البدنية بحسب مدرب الفريق رودي غارسيا.

وكان مرسيليا حاول الحصول على خدمات بالوتيلي الصيف الماضي لكن المفاوضات المضنية التي أجراها على مدى شهرين لم تتكلل بالنجاح مع وكيل أعماله الهولندي الإيطالي مينو رايولا.

وينتهي عقد بالوتيلي مع نيس أواخر حزيران/يونيو 2019، بيد أنه عانى الأمرين معه هذا الموسم حيث فشل في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب الجديد باتريك فييرا الذي كان أعلن أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي أن مهاجمه المثير للجدل بات يحتاج إلى "تحدٍ جديد"، وأن التعاون بينهما نتيجته الفشل.

وتعاقد مرسيليا مع بالوتيلي لتعزيز خط هجومه الذي يعاني صعوبات عدة هذا الموسم حيث سجل كل من مهاجميه فالير جرمان واليوناني كوستاس ميتروغلو 3 أهداف فقط، وفي وقت يمر فيه الفريق الجنوبي بفترة صعبة حيث فشل في الفوز في 9 مباريات متتالية في مختلف المسابقات قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات الأحد بفوز ثمين على مضيفه كان في الدوري.

وودع مرسيليا مسابقة كأس فرنسا بخسارة مفاجئة أمام أندريزيو من الدرجة الرابعة صفر-2 الأحد قبل الماضي، وسبق له أن خرج من كأس الرابطة الفرنسية بسقوطه أمام ستراسبورغ قبل فترة التوقف، كما خرج من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بحلوله رابعاً وأخيراً في مجموعته.

لكن بالوتيلي نفسه بعيد عن مستواه ولم يسجل أي هدف هذا الموسم ولم يلعب منذ 4 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتنقل بالوتيلي بين أندية إيطالية عدة أبرزها الجاران ميلان وإنتر، كما دافع في إنكلترا عن ألوان مانشستر سيتي وليفربول الذي انتقل منه إلى نيس في صيف العام 2016.