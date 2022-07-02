

وقرّر فريق الجنوب الفرنسي تفعيل بند الشراء في عقد إعارة غندوزي الذي دافع الموسم الماضي عن ألوان مرسيليا معارا من أرسنال.

وأكدت تقارير إعلامية حصول النادي اللندني على 11 مليون يورو مقابل انتقال غندوزي إلى مرسيليا بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

