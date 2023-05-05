مدرب دورتموند ينفي أنباء رحيل بيلينغهام إلى ريال مدريد من قبل beIN SPORTS May 5, 2023 20:36 1:16 دقيقة صرّح مدرب بوروسيا دورتموند إيدن تيرزيتش أنّ النجم الإنكليزي جود بيلينغهام مركز فقط مع فريقه للمنافسة على لقب الدوري الألماني، نافياً في الوقت ذاته الأنباء المتعلقة برحيله إلى ريال مدريد. مقابلات بوروسيا دورتموند ريال مدريد جود بيلينغهام -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة مدرب دورتموند ينفي أنباء رحيل بيلينغهام إلى ريال 1:17 دقيقة كلوب يؤكد على صعوبة المواجهة أمام برينتفورد 1:08 دقيقة أرتيتا يتحدث عن تطور نيوكاسل وحظوظ آرسنال 3:06 دقيقة مباراة بأهداف مختلفة بين مانشستر سيتي وليدز 0:34 دقيقة قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً – المغرب 2023 0:49 دقيقة ليونيل ميسي يعتذر لناديه باريس سان جيرمان 2:40 دقيقة موقعة حاسمة بين الهلال وأوراوا ريد دايموندز 5:10 دقيقة احتفالات متواصلة في نابولي بلقب الدوري الإيطالي 2:29 دقيقة التعادل يحسم مواجهة فلامينغو وراسينغ كلوب 1:47 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين بوتافوغو وكويتو