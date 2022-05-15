وتمّ توجيه ذات السؤال أكثر من مرة لهداف الدوري الفرنسي حالياً ولكن بطرق مختلفة لمعرفة وجهته المقبلة إلا أنّ مبابي رفض مجدداً الكشف عن مستقبله.

وأوضح مبابي أنّه اتخذ قراره بنسبة كبيرة لكنه لن يعلن عن أي شيء الآن، كاشفاً عن إمكانية معرفة ذلك في الأسبوع المقبل.

وشدّد مبابي رغبته بعدم تكرار الخطأ الذي وقع به منذ سنوات إلا أنّه رفض إطلاق تصريحات حاسمة فيما يتعلق باستمراره مع باريس سان جيرمان أو الرحيل، حيث سينتهي عقده الصيف الحالي.

ويعد مبابي أحد أبرز اللاعبين في العالم حالياً وتشير العديد من المصادر إلى محاولات ريال مدريد الإسباني المستمرة في الحصول على توقيعه.

وعبّر مبابي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر عن فخره بالفوز بالجائزة للمرة الثالثة توالياً.