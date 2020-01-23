في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، كشف وكيل أعمال سفيان أمرابط أن الدولي المغربي سيحدد وجهته المقبلة في ظرف أسبوعين تقريبا مضيفا في الوقت ذاته استحالة خروجه من هيلاس فيرونا في سوق الانتقالات الشتوية نظراً لخوضه بداية الموسم مع بروج البلجيكي.