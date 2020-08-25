ما هي احتمالات انتقال ميسي إلى إنتر ميلان؟ من قبل beIN SPORTS August 25, 2020 22:46 4:50 دقيقة مراسلنا في إيطاليا حسين ياسين يجيب عن السؤال الهام .. ما هي إمكانية انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى إنتر ميلان بعد القرار التاريخي الذي اتخذه الثلاثاء بالرحيل عن فريقه برشلونة ؟ مقابلات ميركاتو ليونيل ميسي برشلونة إنتر ميلان -آخر الفيديوهات 4:30 دقيقة هل من الممكن مشاهدة ميسي في الدوري الإنكليزي؟ 4:50 دقيقة ما هي احتمالات انتقال ميسي إلى إنتر ميلان؟ 4:30 دقيقة ما هي الأسباب الحقيقية وراء قرار رحيل ميسي؟ 9:45 دقيقة هل يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ 5:23 دقيقة تداعيات قرار ميسي التاريخي بالرحيل عن برشلونة 9:45 دقيقة بوكا وريفر بليت يتدربان في "فقاعة صحية" 0:38 دقيقة مرسيليا يعلن عن الاشتباه بإصابات جديدة بكورونا 2:58 دقيقة برشلونة يؤكد تلقيه طلب ميسي مغادرة النادي 0:32 دقيقة مارتينيز يعلن تشكيلة بلجيكا استعداداً لدوري الأمم 3:58 دقيقة ليفربول يتعادل ودياً مع سالزبورغ