وقال لاتسيو في تغريدة على تويتر إن "ماوريتسيو ساري هو المدرب الجديد".

ولم يشرف ساري (62 عاما) على أي فريق منذ إقالته من منصبه مدربا ليوفنتوس في آب/أغسطس عام 2020 بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني، إثر خروج فريقه المبكر من دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في دور الـ16، علما بأنه قاد فريق السيدة العجوز لإحراز اللقب المحلي في الموسم ذاته، وإلى نهائي كأس إيطاليا الذي خسره أمام فريقه السابق نابولي بركلات الترجيح.

وأشرف ساري على فرق عدة مغمورة في إيطاليا في بداية مسيرته التدريبية إلى أن برز في صفوف نابولي في الفترة من 2015 إلى 2018 من خلال الكرة الهجومية التي قدّمها فريقه لينتقل بعدها للإشراف على تشيلسي الإنكليزي فقاده إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عام 2019، محرزا باكورة ألقابه في مسيرته التدريبية.