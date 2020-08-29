ماهو مصير محمد النني مع فريق أرسنال؟ من قبل beIN SPORTS August 29, 2020 12:18 1:32 دقيقة بعد انتهاء فترة اعارته إلى فريق بسيكتاش التركي، عاد اللاعب الدولي المصري محمد النني إلى تدريبات أرسنال. فهل سيواصل المشوار مع المدفعجية أم أنه سيغادر نحو وجهة أخرى؟ تقارير إخبارية ميكيل أرتيتا ميركاتو أرسنال محمد النني -آخر الفيديوهات 8:23 دقيقة صدام تحبس فيه الأنفاس بين ليفربول وأرسنال 1:51 دقيقة دجوكوفيتش وأوساكا في نهائي دورة سينسيناتي 0:41 دقيقة الخور يحافظ على مقعده ويرفض الهبوط للدرجة الثانية 3:32 دقيقة ليون يستهل موسمه بفوز عريض على ديجون 3:39 دقيقة استئناف مباريات "بلاي أوف" الدوري الأميركي السبت 3:37 دقيقة توتنهام يهزم ريدينغ برباعية ودياً 0:34 دقيقة بارتوميو يصر على عدم بيع ميسي 0:37 دقيقة ليون يؤكد إصابة حسام عوار بفيروس كورونا 0:44 دقيقة تقارير: إمكانية انتقال سواريز إلى يوفنتوس 4:38 دقيقة تعرف على آخر تطورات رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة