ومن المتوقّع أن يكلف انتقال مانيه من ليفربول إلى بايرن قرابة 41 مليون يورو (43 مليون دولار) في عقد مدته ثلاثة أعوام، على أن يتم تقديمه رسمياً الأربعاء في مؤتمر صحافي.

وقال مهاجم بايرن المخضرم توماس مولر الثلاثاء خلال حضوره إحدى دورات الغولف "أنا سعيد لأنه (مانيه) وصل".

وقد يكون مانيه بديلاً للمهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي كرّر مراراً رغبته في الرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى برشلونة الإسباني.

وسيكون مانيه الصفقة الثالثة لبطل ألمانيا هذا الصيف بعد لاعب الوسط الهولندي راين خرافنبرخ والظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي، وكلاهما من أياكس أمستردام الهولندي.