وجاء في بيان النادي الذي يسعى للمنافسة على لقب الدوري الممتاز: "يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن التعاقد مع سانشو (في انتظار وصول بطاقته الدولية) بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لعام إضافي".

وتابع: "ينضم اللاعب الذي كان ضمن قائمة المنتخب الإنكليزي في يورو 2020 الأخيرة إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بروسيا دورتموند بعد أربعة مواسم قضاها داخل جدران النادي الألماني شهدت تسجيله 50 هدفًا وصناعته 64 آخرين".

وقال سانشو في بيان نشره يونايتد "سأكون دائماً ممتناً لدورتموند لأنه منحني فرصة للعب كرة القدم مع الفريق الأول، على الرغم من أني كنت أعرف دائماً بأني سأعود الى إنكلترا في أحد الأيام".

واعتبر أن "فرصة الانضمام الى مانشستر يونايتد هي حلم أصبح حقيقة وأتطلع بشوق للتأدية في الدوري الإنكليزي الممتاز. إنه فريق شاب ومثير، وأنا أعلم أنه يمكننا معاً تطوير شيء مميز لتحقيق النجاح الذي يستحقه المشجعون".

وختم "أنا أتطلع للعمل مع المدرب (النروdجي أولي غونار سولشار) وفريقه التدريبي من أجل تطوير طريقة لعبي".

ويعتبر ابن الـ21 عاماً من أبرز المهاجمين الواعدين في القارة الأوروبية، وقد سعى يونايتد في السابق لضمه من دون أن ينجح، لكنه تمكن الآن من اتمام الصفقة.