في آخر صفقات موسم الانتقالات الإنكليزي أعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم قادما من شانغهاي شينهوا الصيني.

وكان إيغالو البالغ من العمر ثلاثين عاما قد بدأ رحلته الأوروبية عام 2007 عبر لين النرويجي، ومنه انتقل إلى أودينيزي ثم قضى فترتي إعارة مع غرناطة، قبل أن يظهر مع ناد آخر في إيطاليا وهو تشيزينا، ليحط الرحال بعد ذلك في واتفورد.

وفاز صيف العام الماضي بجائزة الحذاء الذهبي هدافا لكأس أمم إفريقيا، التي حقق فيها مع منتخب بلاده نيجيريا المركز الثالث.

ويعاني مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز باحتلاله المركز الخامس بفارق ست نقاط عن تشيلسي الرابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.