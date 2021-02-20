مانشستر يونايتد يسعى للاحتفاظ بمهاجمه إدينسون كافاني من قبل beIN SPORTS February 20, 2021 10:09 0:38 دقيقة كشف أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد رغبة النادي في التفاوض مع المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني حول إمكانية تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل. مقابلات تقارير إخبارية ميركاتو إدينسون كافاني مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة ريال مدريد في "بروفة" أخيرة قبل لقاء أتالانتا 2:57 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل مواصلة السير بثبات نحو اللقب 3:36 دقيقة قمّة "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون 3:06 دقيقة تشيلسي ينزل ضيفاً على ساوثهامبتون 0:32 دقيقة الفرنسي يوهان كاباي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:38 دقيقة يونايتد يسعى للاحتفاظ بمهاجمه إدينسون كافاني 0:33 دقيقة فليك يؤكد انتهاء موسم توليسو بسبب الإصابة 1:59 دقيقة التعادل يحسم قمّة المغرب وغانا 0:30 دقيقة تونس تتأهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا لكرة السلة 3:51 دقيقة ليون يستعيد نغمة الانتصارات والصدارة المؤقتة