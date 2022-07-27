🔥 Feel the fire.



🔴 @LisandrMartinez is ready to bring the heat to United.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2022

وتوج المدافع الدولي البالغ من العمر (24 عاماً) مع منتخب الأرجنتيني الصيف الماضي ببطولة كوبا أميركا.

كما ظفر مرتين بالدوري الهولندي مع أياكس.

وقال مارتينيز في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للشياطين الحمر: "إنه لشرف كبير أن أنضم إلى هذا النادي الرائع لكرة القدم. لقد عملت بجد للوصول إلى هذه اللحظة، والآن بعد أن أصبحت هنا، سأدفع نفسي أكثر".

وأضاف: "لقد كنت محظوظا بما يكفي لأن أكون جزءًا من الفرق الناجحة في مسيرتي وهذا ما أريد أن أواصله في مانشستر يونايتد. سيكون هناك الكثير من العمل للوصول إلى تلك اللحظة، وأعتقد اعتقادًا راسخًا أنه تحت قيادة هذا المدرب، ومع زملائي الجدد في الفريق، يمكننا القيام بذلك.

وختم حديثه بالقول: "أريد أن أشكر أياكس وجماهيره على كل الدعم الذي قدموه لي. لقد قضيت وقتًا لا يصدق هناك، لكنني أشعر أن الوقت مناسب لاختبار نفسي في بيئة أخرى. الآن أنا في النادي المثالي للقيام بذلك ".

وقال جون مورتو، مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد: "ليساندرو لاعب متميز سيضيف المزيد من الجودة والخبرة لفريق إريك [تين هاج]، يسعدنا أنه اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد ونتطلع إلى رؤيته يتطور بشكل أكبر ومساعدة الفريق على تحقيق النجاح الذي نهدف إليه".