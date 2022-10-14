جدّد المهاجم الشاب فيل فودين عقده مع مانشستر سيتي لثلاثة أعوام إضافية ما سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى عام 2027، وفق ما أعلن بطل إنكلترا الجمعة.

حقق ابن الـ22 عامًا 11 لقبًا مع سيتي منذ ترقيته إلى الفريق الأول قادمًا من الأكاديمية في عام 2017.

سجل 52 هدفًا في 182 مباراة في جميع المسابقات بالإضافة إلى 36 تمريرة حاسمة منذ بداياته الاحترافية على يد مدربه الحالي الإسباني بيب غوارديولا.

سبعة من تلك الأهداف جاءت في انطلاقته القوية لهذا الموسم، بينها ثلاثية "هاتريك" في الفوز 6-3 على الجار والغريم يونايتد.

نقل عنه النادي في بيان "لا أجد الكلمات للتعبير عن مدى سعادتي للتوقيع على هذا العقد الجديد. إنه حلم يتحقق".

وتابع الدولي الإنكليزي "تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة ويعود الفضل بشكل كبير إلى بيب وجهازه الفني الذين قادوني كل يوم في التدريبات. العمل معهم يمنحني أفضل فرصة لمواصلة التطور وأصل إلى أعلى مستوى ممكن".

ورأى مدير كرة القدم في سيتي، الإسباني تشيكي بيغيريستين، أن فودين يمكن أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم إذا استمر في التقدم كما فعل في المواسم الأخيرة.

قال في هذا الصدد "نحن جميعًا فخورون جدًا بفيل وما حققه بالفعل - لكننا نعلم أن هناك الكثير في المستقبل".

وتابع "موهبته وقدراته واضحة، لكن عمله الجاد واحترافه وتفانيه يجعله مميزًا حقًا. نشعر أنه يستطيع أن يتقدم أكثر وأن يصبح أفضل. من خلال توقيع هذا العقد، يتمتع الآن بالاستقرار ويمكنه التركيز على كل شيء ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم."





