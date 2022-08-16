وأصبح اللاعب الدولي تحت 21 عاماً رابع توقيع لأبطال الدوري الإنكليزي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد وصول النرويجي إرلينغ هالاند وكالفن فيليبس والحارس الألماني ستيفان أورتيغا مورينو.

وقال غوميز الذي لعب سابقاً في صفوف ناشئي نادي برشلونة الإسباني إن "سيتي هو أفضل فريق في إنكلترا، ومع بيب غوارديولا لدي فرصة للتعلم والتطور تحت قيادة المدرّب الأكثر تميزاً في كرة القدم العالمية".

وأضاف "أن أكون جزءاً من هذا النادي هو حلم يتحقق بالنسبة لي وهو شيء يطمح إليه أي لاعب شاب".

وأكد غوارديولا الأسبوع الماضي وصول غوميز الوشيك، رافضاً الاقتراح بإعارته هذا الموسم.

