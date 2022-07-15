وجاء في بيان نشره سيتي: "وقّع رياض محرز على عقد جديد لمدة عامين مع مانشستر سيتي"، مشيراً إلى أنّ العقد الجديد يعني بقاء محرز (31 عاماً) مع الفريق حتى حزيران/يونيو 2025.

وانضم محرز إلى سيتي في 2018 قادماً من ليستر سيتي وقد حقّق نجاحاً لافتاً بتسجيله 63 هدفاً وإرساله 45 تمريرة حاسمة خلال 189مباراة.

وقال محرز: "أنا سعيدٌ جداً لتوقيعي على العقد الجديد، استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا".

وتوّج محرز مع سيتي بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وكأس الاتحاد مرة وكأس الرابطة الإنكليزية ثلاث مرات كما وصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا السنة الفائتة.