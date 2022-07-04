أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي في كرة القدم، تعاقده الإثنين مع لاعب وسط ليدز يونايتد الدولي كالفين فيليبس لستة أعوام.

وخاض لاعب الوسط الدفاعي البالغ 26 عاماً 234 مباراة مع ليدز على مدى ثمانية أعوام، مسجلاً 14 هدفاً و14 تمريرة حاسمة.

ووافق سيتي على ضم اللاعب مقابل 42 مليون جنيه (51 مليون دولار) زائد 3 ملايين جنيه مكافآت إضافية محتملة، بحسب تقارير صحافية.

وسيعزّز فيليبس تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أعلن الإثنين أيضاً انتقال مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس إلى أرسنال، فيما تشير تقارير إلى اقتراب انتقال مهاجمه رحيم سترلينغ إلى تشيلسي.

وقال فيليبس "أثبت سيتي أنه الفريق الأفضل في الدوري، مع تشكيلة رائعة ومدرب من طراز بيب غوارديولا الذي يُعدّ عن حق الأفضل في العالم".

وسيعوّض فيليبس رحيل لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو، بعد مسيرة ناجحة في صفوف الفريق الأزرق.

تابع لاعب الوسط "أن تكون قادراً على اللعب تحت إمرة بيب والتعلم منه ومن جهازه الفني ضمن هذه التشكيلة الرائعة، يجعلك في قمة الحماس.. انتقالي إلى سيتي هو بمثابة الحلم الذي تحقق".

وفيليبس هو ثالث لاعب جديد هذا الصيف يضمه سيتي، بعد الهداف النرويجي الشاب إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، وحارس أرمينيا بيليفيلد الألماني شتيفان أورتيغا مورينو.

وتدرّج فيليبس في صفوف ليدز وكان أساسياً في عودته إلى دوري الأضواء قبل سنتين، كما فرض نفسه في تشكيلة المنتخب الإنكليزي الذي مثله في نهائيات كأس أوروبا العام الماضي ووصل معه إلى المباراة النهائية، وفي تصفيات مونديال 2022.

وقال مدير الكرة في سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستاين "هو لاعب قدّرناه طويلاً، على الصعيدين المحلي والدولي، أثبت قدرته الفائقة ونوعيته في المواسم القليلة الماضية".

وبعد ضمّه هالاند، عبّر سيتي عن رغبته القوية بمتابعة السيطرة على الكرة الإنكليزية، إذ أحرز اللقب أربع مرات في آخر خمس سنوات، فضلاً عن رغبته الجامحة بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.