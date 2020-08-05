ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن سيتي دفع 40 مليون جنيه استرليني (52 مليون دولار) لبورنموث مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إضافة إلى مليون جنيه استرليني تبعا لبنود أخرى.

وقال آكي في بيان ”سيتي أفضل فريق في إنكلترا خلال العقد الأخير. الانتقال إلى سيتي حلم تحول إلى حقيقة. إنه فريق كبير يملك لاعبين من طراز رفيع".

”وأضاف: يحظى بيب غوارديولا بتقدير كبير في العالم كله. الانجازات التي حققها المدرب تتحدث عن نفسها. النجاح الذي حققه لا يصدق وطريقة لعبه تعجبني“.

وهبط بورنموث من الدوري الممتاز في اليوم الأخير للموسم وكان آكي واحدا من اللاعبين الذين فضلوا الرحيل للاستمرار في دوري الأضواء.

وتدرج الدولي الهولندي، الذي لعب أيضا في مركز الظهير الأيسر، في الفئات السنية في أكاديمية تشيلسي الذي أعاره في البداية إلى بورنموث قبل أن ينضم نهائيا للنادي المنتمي للساحل الجنوبي في يونيو/حزيران 2017.

وقضى آكي فترات إعارة في واتفورد وريدينغ قبل أن يخوض 121 مباراة مع بورنموث في كل المسابقات ويسجل 11 هدفا.

واحتل سيتي المركز الثاني خلف ليفربول بطل الدوري الممتاز ويتطلع لتعزيز مركز قلب الدفاع حيث يسعى غوارديولا لتحسين فرص المنافسة على اللقب الموسم المقبل.

وآكي هو ثاني صفقات سيتي بعد التعاقد مع الجناح الإسباني فيران توريس من فالنسيا لمدة خمس سنوات يوم الثلاثاء في صفقة قدرتها وسائل إعلام بريطانية بنحو 23 مليون يورو (27 مليون دولار).