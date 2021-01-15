ماندزوكيتش قريب من ميلان من قبل beIN SPORTS January 15, 2021 14:43 1:03 دقيقة أكّدت تقارير إعلاميّة توصّل نادي "ميلان" إلى اتّفاق للتعاقد مع المهاجم الكرواتي المخضرم "ماريو ماندزوكيتش". تقارير إخبارية ميركاتو ميلان ماندزوكيتش -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة زيدان منزعج من طريقة خروج ريال مدريد 1:03 دقيقة ماندزوكيتش قريب من ميلان 2:45 دقيقة احتفالية توتي تعود للذاكرة في ديربي لاتسيو وروما 0:47 دقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة 0:55 دقيقة أوكلاند سيتي ينسحب من كأس العالم للأندية 2:40 دقيقة دكار 2021: الفرنسي بيترهانسل يظفر باللقب 3:14 دقيقة أرسنال يفشل في تحقيق الفوز أمام كريستال بالاس 1:08 دقيقة محمد صلاح نجم ليفربول في حوار حصري مع beIN SPORTS 1:41 دقيقة ماذا قال زوما عن الانتقادات الموجّهة لتشيلسي ؟ 2:48 دقيقة المنتخب المغربي يتأهب للمشاركة في الـ"شان"