ووفقا لصحيفة ديلي ميل الإنكليزية ، فإن الكرواتي وافق على التفاصيل الشخصية لعقدٍ يمتد حتى العام 2022 ، براتب يصل إلى نحو سبعةِ ملايين ونصفِ المليون دولار سنويا، أي بزيادة بنسبةِ خمسة وثلاثين بالمائة عن الأجر الذي كان يتقضاه في يوفنتوس.



هذا ويرى مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشار في ماندزوكيتش ، البديل المثاليّ لروميلو لوكاكو الذي ما زال من المتوقع أن يغادرَ قبل إغلاقِ سوقِ الانتقالات يوم الخميس المقبل .

كما ذكرت الصحيفة الانكليزية أن المهاجم الكرواتي سُمح له بالمغادرة بعد إبلاغه بأنه غيرُ مدرج في خطط المدربِ الإيطالي ماوريتسيو ساري

