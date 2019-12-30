أبدى ماندزوكيتش استعداده لخوض المنافسات مع متصدر الدوري القطري فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة فجر اليوم الإثنين.



وقال اللاعب الذي أعرب عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة في مشواره الكروي في قارة آسيا لأول مرة: " استعد لبداية مشوار جديد لي في عالم كرة القدم مع أحد الأندية الكبيرة والمعروفة آسيوياً".



وأكّد ماندزوكيتش أنّه سيسعى لترك بصمته مع الدحيل: "بالتأكيد سأعمل بقوة مع زملائي من أجل مساعدة الفريق في الوصول لتحقيق كل أهدافه".

من جانبه أكد إسماعيل أحمد مدير الفريق في تصريحات نقلها موقع الدحيل على الإنترنت :"اللاعب ماندزوكيتش في صفوف الفريق يعتبر إضافة جيدة للدحيل وللدوري القطري وهو أحد المهاجمين المعروفين عالمياً ونجح في وضع بصمته مع كل الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده".



