We are please to confirm an agreement in principle with Liverpool for the transfer of Xherdan Shaqiri, subject to a medical.https://t.co/cXOX4SUqgH — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) August 22, 2021



وسيخضع شاكيري للفحص الطبي الاثنين قبل التوقيع رسمياً على عقده.

ويملك شاكيري (29 عاما) خبرة كبيرة في الملاعب بعد خوضه 96 مباراة دولية في صفوف منتخب سويسرا ومشاركته في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم (2010 و2014 و2018) بالاضافة إلى كأس اوروبا مرتين عامي 2016 و2020.

وسبق لشاكيري أن دافع عن ألوان أندية بازل السويسري، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر الايطالي وستوك سيتي الإنكليزي قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2018.

ويعاني ليون في مطلع الموسم الحالي في الدوري الفرنسي حيث فشل في تحقيق أي فوز في ثلاث مراحل حتى الآن ويحتل المركز السادس عشر.

