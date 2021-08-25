وأضف ليوناردو أن قيمة المبلغ التي تقدم بها ريال مدريد بعيدة جداً عن قيمة مبابي مؤكداً أن النادي الباريسي ما يزال مديوناً بجزء من هذه الأموال لموناكو وعليه فإن عرض ريال مدريد غير كاف على حد تعبيره.



وأضاف ليوناردو لوسائل إعلام إن موقف باريس سان جيرمان لطالما كان دوماً واضحاً بالاحتفاظ بكيليان وتجديد عقده ولذلك قد قدم له النادي الباريسي عرضين ضخمين في آخر شهرين، لكن في ذات الوقت ذكر ليوناردو أن الفريق الباريسي لن يقوم بإجبار أي أحد على البقاء إن تم ذلك وفقاً لشروط النادي.

كما وصف ليوناردو تصرف ريال مدريد بالخاطئ وغير قانوني.

