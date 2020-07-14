

فبعد التخلي عن الإيفواري نيكولا بيبيه إلى أرسنال الإنكليزي الموسم الماضي بثمانين مليون يورو، يستعد الفريق الشمالي لبيع عقد صاحب 13 هدفا هذا الموسم في الدوري الفرنسي الذي توقف عند المرحلة الثامنة والعشرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن المحيط العائلي للاعب البالغ 21 عاما أنه سافر مع رئيس النادي جيرار لوبيز إلى جزيرة سردينيا للقاء المدير الرياضي في نابولي كريستيانو جونتولي لبدء مفاوضات صلبة تابعها على الهاتف رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس.

وأضافت أن اللاعب طلب الجمعة من ناديه عدم مواصلة المفاوضات مع أندية أخرى، ثم أعرب عن نيته الانتقال إلى نابولي بدلا من اختيار مواطنه إنتر أو ليفربول بطل إنكلترا.

ويحتل نابولي المركز السادس راهنا في الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن روما الخامس، ويأمل في تحقيق مفاجأة بإخراج برشلونة الإسباني من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل معه على أرضه 1-1 ذهابا.

