وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة ستكلف ليفربول نحو 20 مليون جنيه استرليني (25.92 مليون دولار) إضافة إلى خمسة ملايين جنيه استرليني لبنود أخرى.

وقضى تياغو الذي وقّع على عقد طويل الأمد مع الريدز والبالغ من العمر 29 عاماً سبعة مواسم مع بايرن وشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في الفوز على سان جيرمان.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أنّ اللاعب وقع لأربع سنوات.

وقال تياغو لموقع النادي: "إنّه شعور رائع، كنت انتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة والسعادة لا تسعني بالانتقال إلى هنا".

وتابع: "مع السنوات ترغب في الفوز بأكبر عدد من المباريات والألقاب وعندما تنتصر ترغب في المزيد.،أعتقد أن هذا النادي يلبي طموحاتي، أرغب في الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".