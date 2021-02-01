وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يحظى باهتمام سلتيك غلاسكو الإسكتلندي، لكنه اختار الانضمام إلى بطل الدوري الإنكليزي الموسم الماضي مقابل مبلغ يقدر بأكثر من مليوني يورو بقليل بحسب وسائل الإعلام البريطانية.

واعترف ديفيس في بيان للنادي "إنها فرصة كبيرة. من الواضح أنها كانت مفاجأة عندما تم التطرق إليها لأول مرة، ولكن في اللحظة التي تبدأ فيها في أخذ ذلك في الاعتبار، فإن هذه الفرصة التي أتيحت لي لا تصدق".

من جهته، اعترف مدرب الـ"ريدز" الألماني يورغن كلوب في البيان ذاته على الموقع الرسمي للنادي قائلا: "أعتقد أنه من الواضح أنه في فترة انتقالات عادية، دون مشاكل، لن ننظر إلى بريستون في حال كان هناك لاعب يحظى باهتمامنا".

لكن كلوب أكد "لقد رأينا جودته ونرى مؤهلاته"، مضيفا "إنه لاعب كرة قدم جيد حقا، كان قائدا حقيقيا لبريستون، وجيدا في المواجهات الثنائية، وذكيا في اللعب، ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة لأنه لعب في خطوط دفاع مكونة من ثلاثة وأربعة لاعبين".

🆕2️⃣8️⃣ — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

وكان ليفربول يسعى لجلب مدافع يملك خبرة كبيرة في مركز قطب الدفاع لسد الفراغ الذي تركه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز بسبب تعرضهما لإصابة في الركبة قد تبعدهما عن الموسم بأكمله، بالإضافة الى الاصابات المتكررة للكاميروني جويل ماتيب والبرازيلي فابينيو الذي اعتمد عليه كلوب على غرار لاعب الوسط الآخر القائد جوردان هندرسون، لتعويض الغيابات في مركز قلب الدفاع.

وبدا تأثر ليفربول كثيرا بغياب لاعبي الخبرة في قطب الدفاع وتراجعت نتائجه في الآونة الاخيرة ما أرغمه على التخلي عن الصدارة والتراجع الى المركز الثالث في سعيه الى الدفاع عن اللقب قبل أن يستعيد توازنه بفوزين متتاليين على توتنهام ووست هام يونايتد ويعود الى المركز الثالث بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر والذي لعب مباراة أقل وبفارق نقطة واحدة خلف القطب الثاني لمانشستر، يونايتد الثاني.