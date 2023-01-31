ليدز يرحب بمهاجمه الجديد ماكيني من قبل beIN SPORTS January 31, 2023 13:52 0:45 دقيقة رحب ليدز يونايتد بمهاجمه الأميركي ويستون ماكيني المعار إليه من يوفنتوس الإيطالي حتى نهاية الموسم. تقارير إخبارية ليدز يونايتد ميركاتو يوفنتوس ويستون ماكيني -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة أودينيزي يعلن ضم المهاجم الفرنسي توفان 0:54 دقيقة نانت يرحب بنجمه الجزائري الجديد أندي ديلور 0:45 دقيقة ليدز يرحب بمهاجمه الجديد ماكيني 0:37 دقيقة بايرن ميونيخ يضم البرتغالي جواو كانسيلو بعقد إعارة 3:32 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الجزائر والنيجر في نصف النهائي 0:40 دقيقة الهولندي خرونيفيغن يتوج بأولى مراحل طواف السعودية 0:44 دقيقة الكشف عن جزء من مضمون التحقيق في قضية لوغريت 2:26 دقيقة ميلان يعيش أزمة وتساؤلات حول مستقبل المدرب بيولي 0:52 دقيقة روما يؤكد أن زانيولو لم يعد ضمن "مشروع النادي" 0:39 دقيقة يوفنتوس يتقدم بطلب استئناف لمحكمة اللجنة الأولمبية