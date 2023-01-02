ويبلغ لوفرين من العمر 33 عاماً وكان انتقل من دينامو زغرب في بداية مسيرته إلى ليون عام 2010 حيث استمر في صفوفه ثلاث سنوات خاض خلالها 72 مباراة وأحرز هدفين، ثم انتقل إلى ساوثهامبتون ومنه إلى ليفربول عام 2014 الذي تألق في صفوفه وكان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في العديد من المباريات والتي بلغت 131 مباراة سجل خلالها 5 أهداف قبل أن يرحل عن صفوف الريدز عام 2020 إلى زينيت الروسي.

ومع المنتخب الكرواتي كان لوفرين ضمن التشكيلة الأساسية التي حصلت على المركز الثاني في كأس العالم عام 2018 ثم المركز الثالث في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

