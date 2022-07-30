وذكر مونتشي أن النادي اللندني كان في مفاوضاتٍ مستمرة معهم لمدةِ شهر، وتوصل لاتفاقٍ مع النادي وكذلك مع اللاعبِ قبل أيام، ولكن في اللحظة الأخيرة وبعد التوصل لاتفاق كامل تراجع تشلسي بسبب بعض ِالشكوكِ حول ما اذا كان كوندي هو اللاعبُ المناسبُ للفريق.

واصل مونتشي تصريحاته قائلا إن برشلونة تقدم بعرض ٍأفضلَ من عرض البلوز، وحاول تشيلسي العودة إلى طاولة المفاوضات مجدداً، لكن الاتفاق كان قد تم مع النادي الكاتالوني، وأوضح مونتشي أن كوندي سعيدٌ بانتقالهِ الى برشلونة، بينما تمكن إشبيلية من الحصول على أفضل عائد ممكن من انتقال المدافع الفرنسي.

