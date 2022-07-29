كوندي يجتاز الفحص الطبي بنجاح من قبل beIN SPORTS July 29, 2022 20:18 0:46 دقيقة اجتاز المدافع الفرنسي جول كوندي الفحص الطبي بنجاح تمهيداً لانضمامه إلى برشلونة قادماً من إشبيلية. تقارير إخبارية ميركاتو برشلونة جول كوندي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة الأوكرانية مونزول تدير نهائي بطولة أوروبا 1:10 دقيقة صراع تكتيكي مرتقب بين غوارديولا وكلوب 1:52 دقيقة جيرارد يكشف عن أهداف أستون فيلا 0:46 دقيقة كوندي يجتاز الفحص الطبي بنجاح 0:34 دقيقة تقارير: مرسيليا قريب من التعاقد مع ألكسيس 0:32 دقيقة تقارير: الفرنسي بافار قد يرحل عن بايرن ميونيخ 0:26 دقيقة حقوق بث مباريات دوري الدرجة الأولى الإنكليزي 0:44 دقيقة أستراليا تنفي إمكانية تأجيل كأس العالم للسيدات 1:08 دقيقة دانيلو سعيد بمواجهة فريقه السابق 0:42 دقيقة دي يونغ اتخذ قراره بشأن إمكانية الرحيل إلى يونايتد