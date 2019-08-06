وأورد النادي اللندني في بيان على موقعه الالكتروني "يغادرنا لوران كوسييلني للانضمام إلى بوردو في الدوري الفرنسي، نشكر لوران لما قدمه من مساهمة في النادي، ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

وأكد بوردو من جهته التعاقد مع المدافع البالغ 33 عاماً، مبدياً سعادته "للاعتماد على لاعب مع هذا القدر من الخبرة على أعلى مستوى".

ولم يكشف الناديان مدة العقد الذي سيربط اللاعب بناديه الجديد أو قيمة صفقة الانتقال، لكن تقارير صحافية قدرتها بما بين خمسة وستة ملايين يورو، وأن اللاعب سيوقع عقدا لمدة ثلاث سنوات.

وسبق لكوسييلني أن أبدى رغبته في الرحيل عن أرسنال الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2010 حين انضم إلى صفوفه قادماً من لوريان الفرنسي.

وأعلن اللاعب في وقت سابق أنه تلقى عروضاً من أندية فرنسية خصوصاً بوردو، وطلب من النادي اللندني تحريره من العام الأخير في عقده للعودة إلى بلاده، وصولاً إلى رفض الالتحاق بالفريق في جولته الأميركية الشهر الماضي تحضيراً للموسم الجديد.

وخاض المدافع الفرنسي 353 مباراة بألوان "المدفعجية"، وساهم بفوزه بكأس إنكلترا ثلاث مرات (2014 و2015 و2017) وبدرع الاتحاد الإنكليزي في الأعوام ذاتها، وبلوغ نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي خسره أمام مواطنه تشيلسي في موسم 2018-2019.

واختير لحمل شارة القيادة مطلع الموسم الماضي بعد اعتزال القائد السابق المدافع الألماني بير ميرتيساكر.

وخاض كوسييلني 51 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، وحرمته الإصابة في وتر أخيل من المشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف الماضي في روسيا والتي كان لقبها من نصيب منتخب بلاده.

