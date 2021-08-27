كريستيانو رونالدو يوجه رسالة وداعية ليوفنتوس وجماهيره من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 22:18 0:37 دقيقة وجه كريستاينو رونالدو رسالة وداعية لنادي يوفنتوس وجماهيرِه عبر حسابه في إنستغرام عقب انتقاله وعودته لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي. تقارير إخبارية ميركاتو مانشستر يونايتد يوفنتوس -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة غوارديولا: "فعلنا كل ما يلزم لضم هاري كاين" 0:23 دقيقة رودريغز يقود مايوركا للفوز على إسبانيول 0:33 دقيقة الجزائرية عبد اللاوي تحرز ذهبية الجودو 0:42 دقيقة فليك يكشف عن لائحة المنتخب الألماني 0:37 دقيقة رونالدو يوجه رسالة وداعية ليوفنتوس وجماهيره 3:10 دقيقة كريستيانو رونالدو .. مشوار حافل بالإنجازات 8:22 دقيقة آخر أخبار عودة كريستيانو إلى الـ"يونايتد" 9:56 دقيقة تعرف على كواليس مغادرة كريستيانو ليوفنتوس 0:42 دقيقة كريستيانو رونالدو ينتقل رسمياً إلى مانشستر يونايتد 0:59 دقيقة كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى الـ"يونايتد"