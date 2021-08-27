كريستيانو رونالدو .. مشوار حافل بالإنجازات من قبل beIN SPORTS August 27, 2021 19:26 3:10 دقيقة بعد ثلاثة مواسمَ مع يوفنتوس، وصلت مسيرة كريستيانو رونالدو للنهاية، ليودع البرتغالي محطة أخرى من مشوار حافل بالإنجازات. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو يوفنتوس -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة كريستيانو رونالدو .. مشوار حافل بالإنجازات 8:22 دقيقة آخر أخبار عودة كريستيانو إلى الـ"يونايتد" 9:56 دقيقة تعرف على كواليس مغادرة كريستيانو ليوفنتوس 0:25 دقيقة كريستيانو رونالدو ينتقل رسمياً إلى مانشستر يونايتد 0:59 دقيقة كريستيانو رونالدو يقترب من العودة إلى الـ"يونايتد" 8:48 دقيقة آخر أخبار رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس 0:51 دقيقة أنباء عن رغبة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع رونالدو 0:36 دقيقة التونسية روعة التليلي تحقق إنجازاً تاريخياً 0:39 دقيقة كاسيميرو باقٍ مع ريال مدريد 0:53 دقيقة أليغري يؤكد رحيل رونالدو عن يوفنتوس