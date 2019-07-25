وبلغت قيمة الصفقة بحسب وسائل إعلام بريطانية 2,5 مليون جنيه استرليني (2,8 مليون يورو).

وعبّر أيوو، نجل النجم أبيدي بيليه والشقيق الأصغر لأندريه مهاجم سوانسي سيتي، عن سعادته بالبقاء في صفوف كريستال بالاس بالقول على موقع النادي: "أنا سعيد جداً، لقد استمتعت كثيراً الموسم المنصرم".

ورأى مدرب بالاس روي هودجسون أنّ أيوو "لعب بالتأكيد دوره في حصد الفريق أعلى معدل من النقاط في الدوري الموسم المنصرم" في إشارة إلى احتلال النادي للمركز الثاني عشر برصيد 49 نقطة.

وخاض أيوو (27 عاماً)، مع منتخب بلاده كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخراً في مصر وسجل هدفين، علماً أنّ مغامرة غانا انتهت في الدور ثمن النهائي إثر الخسارة أمام تونس بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.