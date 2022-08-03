After 11 years with #lcfc, Kasper Schmeichel has joined Nice, ending his incredible spell with the Foxes 💙#ThankYouKasper — Leicester City (@LCFC) August 3, 2022

وقال ليستر في خبر نشره على موقعه الرسمي "إن الحارس الأسطوري كاسبر شمايكل البالغ من العمر 35 عاماً سيرحل بعد 11 موسماً قضاها في النادي إلى نادي نيس في الدروي الفرنسي".

وجاء شمايكل من ليدز ليدز يونايتد في عام 2011، وحقق معه لقب الدوري الإنكليزي 2016، وكأس الاتحاد الإنكليزي ودرع الاتحاد الإنكليزي، إضافة لدوري الدرجة الأولى الشامبيون شيب 2013-2014.

وكان شمايكل، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر ظهوراً بقميص ليستر سيتي على الإطلاق بعد أن لعب 479 مباراة، شخصية رئيسية في فترة النجاح غير المسبوقة التي شهدها النادي.