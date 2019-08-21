وكان الجناح الفرنسي (36 عاماً) وصل إلى إيطاليا صباح اليوم الأربعاء بحسب ما نشر فيورنتينا في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي، مرحبا به "أهلا بالأسطورة".

وحطت الطائرة الخاصة التي نقلت الفرنسي وزوجته وهيبة في المطار حيث كان إداريو النادي التوسكاني في انتظاره.

ونشر فيورنتينا صور الفرنسي وهو يحمل قميص ووشاح النادي قبل أن يخرج من المطار حيث كان في استقباله مئات المشجعين باللون البنفسجي للفريق.

وقال ريبيري بعد خروجه من الطائرة وباللغة الإيطالية بحسب فيديو نشر على موقع فيورنتينا "أنا سعيد. لقد تحدثت مع فيورنتينا وتوني (زميله السابق في بايرن ميونيخ الدولي الإيطالي سابقا لوكا توني) الذي قال لي بأنه ناد كبير وبأنها مدينة رائعة. أنا سعيد لأنها تعجبني كما حال اللغة (الإيطالية)".

وقال فيورنتينا على موقعه الرسمي "يعلن فيورنتينا أنه تعاقد مع اللاعب فرانك ريبيري. سيتم تقديمه الخميس 22 آب/أغسطس الساعة الخامسة والنصف مساء في قاعة مانويلا ريغيني في ملعب ارتيميو فرانكي. بدءا من الساعة الثامنة مساء سيفتح الملعب أبوابه أمام المشجعين لإلقاء التحية على اللاعب البنفسجي الجديد".

وغادر ريبيري صفوف بايرن ميونيخ الألماني مع انتهاء عقده في الموسم المنصرم بعدما أمضى 12 عاما مع النادي البافاري حيث فاز، بالدوري الألماني تسع مرات وبالكأس المحلية ست مرات ودوري أبطال اوروبا 2013 على حساب بوروسيا دورتموند. كما دافع عن الوان المنتخب الفرنسي في 91 مباراة دولية سجل 16 خلالها هدفا.

ويفتتح فيورنتينا، صاحب المركز السادس عشر في الـ "سيري أ" الموسم الماضي، حملته الجديدة بلقاء صعب على ارضه امام نابولي السبت في المرحلة الأولى من الدوري.

وانتقلت ملكية فيورنتينا في حزيران/يونيو إلى العملاق الإعلامي الإيطالي-الأميركي روكو كوميسو الذي دفع 170 مليون لإكمال صفقة الاستحواذ على النادي.