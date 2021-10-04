وبات ابن الـ28 عاماً لاعباً حراً نتيجة إنهاء عقده مع توتنهام الإنكليزي في آب/أغسطس، وذلك بعدما دافع عن ألوان النادي اللندني منذ 2017.

وسينضم أورييه في فياريال الى المدرب أوناي إيمري الذي لعب تحت إشرافه خلال موسم 2016-2017 في باريس سان جيرمان الفرنسي الذي دافع الإيفواري عن ألوانه من 2014 حتى 2017 وتوج معه بـ11 لقباً (اثنان في الدوري المحلي وثلاث في كل من مسابقات الكأس وكأس الرابطة وكأس الأبطال المرادفة للكأس السوبر في الدول الأخرى).

وفي بيانه الإثنين، وصف فياريال لاعبه الجديد بـ "المدافع القوي بدنياً. يتميز بقوته، سرعته، صلابته وقدرته على الانضمام الى الهجوم. إنه لاعب متعدد المواهب يميل للعب في مركز الظهير الأيمن، لكن بإمكانه اللعب أيضاً في وسط الدفاع".

واستدعي أورييه الى منتخب بلاده لخوض مباراتيه المقبلتين الجمعة والإثنين ضد مالاوي في منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، وسيلتحق بفريقه الجديد بعد النافذة الدولية بحسب ما أفاد فياريال.

وسيتنافس أورييه على مركز الظهير الأيمن في فياريال، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الإسباني رغم أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن، مع الأرجنتيني خوان فويث.

ويقبع فياريال حالياً في ذيل ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بعد تعادله على أرضه مع أتالانتا الإيطالي وخسارته في ملعب مانشستر يونايتد الإنكليزي.

