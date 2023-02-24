وغرّد فلومينينسي: "حان وقت العودة" بالتزامن مع نشر صورة مارسيلو الذي خرج من الفريق في 2007 إلى ريال مدريد.

وحقق صاحب الـ34 عاماً إنجازات لافتة مع ريال مدريد الإسباني قبل انتقاله إلى أولمبياكوس اليوناني الصيف الفائت في تجربة استمرت لبضعة أشهر فقط.

وأفاد فلومينينسي في بيان عن تعاقده مع الظهير الأيسر، مؤكداً "وقّع عقداً حتى كانون الأوّل/ديسمبر 2024، مع خيار التمديد حتى نهاية عام 2025".

وقال مارسيلو في بيان: "حلمت بالعودة إلى جذوري لسنوات، إلى "الفريق الذي دربني وعلمني كرة القدم".



وأضاف عبر صفحته على إنستاغرام برسالة أرفقها بصورة له وهو يرتدي القميص الحالي لفلومينينسي "لقد عدت إلى حيث بدأ كل شيء".

وسيرتدي مارسيلو قميصاً يحمل الرقم 12، كما كان الحال مع النادي الملكي سابقاً.