وقرّر نادي العاصمة التخلي عن الدولي الذي حمل شارة القائد في "جالوروسي" بعد اعتزال دانييلي دي روسي نهاية الموسم، بسبب الدور المحدود الذي تولاه في الفريق مع المدرب الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.

وشارك ابن الـ28 عاماً في 14 مباراة فقط في الدوري هذا الموسم، ويريد بشدة أن يخوض المزيد من الوقت في الملعب من أجل أن يكون مع منتخب بلاده في كأس أوروبا الصيف المقبل حيث يعتبر، بمبارياته الـ35 بألوان "أتسوري"، من عناصر الخبرة في تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني.

وهي ثاني مرة يتخلى فيها روما عن ابنه الذي ولد في العاصمة ونشأ في النادي، بعد أن أعاره سابقاً لكروتوني أيضاً خلال موسم 2011-2012.