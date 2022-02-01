فلاهوفيتش نجم الميركاتو الشتوي في الدوري الإيطالي من قبل beIN SPORTS February 1, 2022 12:57 2:59 دقيقة في إيطاليا كان الميركاتو الشتوي هذه السنة صاخبا جدا.. فلاهوفيتش كان نجم الميركاتو الأول في صفقة مميزة أبرمها يوفنتوس. تقارير إخبارية ميركاتو الدوري الإيطالي دوشان فلاهوفيتش -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة فلاهوفيتش نجم الميركاتو الشتوي في الدوري الإيطالي 6:33 دقيقة ميركاتو شتوي هادئ في الليغا 6:53 دقيقة حصاد سوق الانتقالات الشتوية في "البريميرليغ" 7:59 دقيقة أبرز صفقات الميركاتو الشتوي في الدوري الفرنسي 2:47 دقيقة نيس يتخطى باريس سان جيرمان ويبلغ ربع النهائي 0:38 دقيقة بريست الفرنسي يضم يوسف بلايلي 3:14 دقيقة ردود فعل متباينة حول إقالة الكبير 0:33 دقيقة تقارير - تعثّر المفاوضات بين برشلونة وأوباميانغ 0:36 دقيقة السويسري دينيس زكريا ينتقل إلى يوفنتوس 2:02 دقيقة قطر بطلةً لآسيا في كرة اليد للمرة الخامسة توالياً