ويستطيع فرنانديز اللعب أيضا كمهاجم وكان ضمن تشكيلة بنفيكا التي توجت بلقب الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي.



وشارك اللاعب البالغ عمره 21 عاماً في مباراتين مع منتخب البرتغال الأول بينما بدأ مسيرته الدولية في 2018 وشارك في أكثر من 60 مباراة مع منتخبات الشباب والناشئين وفاز ببطولة أوروبا تحت 17 عاماً في 2016.



وربما تمهد الصفقة نحو رحيل كريستيان إريكسن الذي ذكرت تقارير أنه قريب من الانتقال إلى إنتر ميلان قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم.

