وكافأ الفريق مهاجمه البالغ من العمر 33 عاماً على إحرازه لقب هداف الدوري الممتاز في الموسم المنصرم برصيد 23 هدفاً.

Introducing our new @adidasfootball away kits for the 2020/21 season! 🤩 pic.twitter.com/QecQUhbgTo — Leicester City (@LCFC) August 26, 2020

وقال فاردي لموقع النادي على الانترنت "من الصعب وصف الرحلة التي مررت بها مع هذا النادي، ورغم أننا أنجزنا الكثير معاً بالفعل، إلا أنني أعرف أن لدي الكثير لتحقيقه مع هذا الفريق، لذلك إنه شعور خاص أن أكون قادراً على الالتزام بمستقبلي مرة أخرى مع ليستر سيتي".

وقاد فاردي الذي تعاقد معه ليستر عام 2012 "الثعالب" للفوز بلقب الدوري موسم 2015-2016.

وحل ليستر خامساً في الموسم المنصرم، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم القادم.

وأوضح النادي أن لاعب الوسط جيمس ماديسون (23 عاماً) وقع عقداً جديدا لمدة أربع سنوات هذا الأسبوع، فيما وافق الفرنسي نامباليس ميندي على تمديد عقده.

في المقابل من المرجح أن ينضم الظهير الأيسر لمنتخب إنكلترا بن تشيلويل إلى تشيلسي.