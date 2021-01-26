

وذكر إشبيلية أنه: "وأتالانتا توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط الهجومي أليخاندرو داريو غوميز، لقد وقع حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

وكان رحيل "بابو" إلى إشبيلية متوقعاً في الساعات القليلة الماضية بعد أن حسم أمره بالرحيل عن أتالانتا، قائلاً إنّ مشاعر متباينة تراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي ساعده في بلوغ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء رحيل ابن الـ32 عاماً بعد توتر العلاقة مع المدرب جان بييرو غاسبيريني، ما أبعده عن مباريات الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال الأرجنتيني: "أنا حزين وسعيد في الوقت ذاته، أحياناً تسير الأمور على مسار معيّن، ولكن أعيد التجربة مجددا لأننا كتبنا تاريخ هذا النادي، أغادر أتالانتا وهو في قمة أوروبا".

وبدأ السجال بين غوميز وغاسبيريني بعد تضارب الآراء عند استراحة الشوطين خلال المباراة ضد ميدتيلاند الدنماركي في دوري الأبطال أوائل كانون الأول/ديسمبر الفائت، ما دفع بالمدرب إلى استبداله مطلع الشوط الثاني.

وأردف غوميز: "الجماهير؟ سأفتقدهم كثيراً برغامو هي قلبي، سنرى حتماُ بعضنا البعض قريباً".

